Veyrignac Dordogne

Fête de Veyrignac vendredi 8 Août (soir) et samedi 9 Août toute la journée

Vendredi 8 Août :

Buvette à partir de 18h et mise à disposition de plancha pour vos grillades

Samedi 9 Août :

Toute la journée, buvette et structure gonflable

14H Concours de pétanque en doublette (10€ par équipe)

20H Repas sur réservation au 06 70 29 69 36 / 18€ adulte et 10€ pour les moins de 12 ans

21H Soirée dansante animée par Cyril Bergounioux

23h30 Feux d’artifices .

Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 29 69 36

English : Fête de Veyrignac

Veyrignac Festival

Friday August 8th

From 6pm, opening of the refreshment area and availability of plancha grills

Saturday August 9th

14H Petanque doubles competition

20H Meal on reservation at 06 70 29 69 36

9pm: Evening dance

23H30 Fireworks

German : Fête de Veyrignac

Veyrignac-Fest

Freitag, den 8. August

Ab 18 Uhr, Öffnung der Buvette und Bereitstellung von Plancha

Samstag, 9. August

14H Petanque-Wettbewerb im Doppelpack

20H Essen mit Reservierung unter 06 70 29 69 36

21H Tanzabend

23H30 Feuerwerk

Italiano :

Festival di Veyrignac

Venerdì 8 agosto

A partire dalle 18:00 apre il punto di ristoro e sono disponibili le griglie plancha

Sabato 9 agosto

14H Gara di bocce in doppio

ore 20:00 Pasto su prenotazione al numero 06 70 29 69 36

21:00 Ballo

23H30 Fuochi d’artificio

Espanol : Fête de Veyrignac

Festival de Veyrignac

Viernes 8 de agosto

A partir de las 18.00 horas, se abre la zona de restauración y se ofrecen parrillas de plancha

Sábado 9 de agosto

14H Competición de dobles de petanca

20h Comida previa reserva al 06 70 29 69 36

21H Baile

23H30 Fuegos artificiales

