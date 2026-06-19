Fête de village à BRASC Brasc
vendredi 3 juillet 2026 · Brasc
Informations pratiques
Brasc
Fête de village à BRASC
Brasc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Brasc en fête !
Vendredi 3 juillet
19h30 Apero Bal Concert à la brascerie
Restauration rapide, buvette et bière locale.
Samedi 4 juillet
8h Randos pédestres Départ de la salle des fêtes
2 circuits pédestres 5 km ou 10km (tarif rando 5 euros et apéro à l’arrivée)
Renseignements 06 33 51 72 54 ou 06 70 45 15 37
Organisation Club Amitiés et Loisirs Brascais
14h00 Concours de pétanque en doublette (3 parties). Début des parties à 15h
Organisation Pétanque Belote et Passe-Temps à Brasc
19h Marché gourmand Nocturne animé par Laurent Gineste (restauration sur place).
Animations pour enfants (pêche aux canards, chamboule-tout…).
23h GRAND FEU D’ARTIFICE
23h30 Soirée musicale animée par Laurent Gineste
Dimanche 5 juillet
Au plan d’eau
8h à 17h Pêche
8h à 14h Déjeuner tête de veau ou tripoux. Réservation obligatoire avant le 25 juin au 06 14 65 91 26 (places limitées).
Organisation Pétanque Belote et Passe-Temps à Brasc
Au village
8h à 17h Vide Grenier (5 euros la place, café + fouace offerts aux exposants). Inscription au 06 27 65 65 06
Organisation Club Amitiés et Loisirs Brascais
10h30 Messe
11h30 Cérémonie au monumentaux morts
12h Vin d’honneur offert par la municipalité .
Brasc 12550 Aveyron Occitanie +33 6 14 65 91 26
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English :
Brasc is celebrating!
L’événement Fête de village à BRASC Brasc a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)