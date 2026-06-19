Informations pratiques

Brasc

Fête de village à BRASC

Brasc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Brasc en fête !

Vendredi 3 juillet

19h30 Apero Bal Concert à la brascerie

Restauration rapide, buvette et bière locale.

Samedi 4 juillet

8h Randos pédestres Départ de la salle des fêtes

2 circuits pédestres 5 km ou 10km (tarif rando 5 euros et apéro à l’arrivée)

Renseignements 06 33 51 72 54 ou 06 70 45 15 37

Organisation Club Amitiés et Loisirs Brascais

14h00 Concours de pétanque en doublette (3 parties). Début des parties à 15h

Organisation Pétanque Belote et Passe-Temps à Brasc

19h Marché gourmand Nocturne animé par Laurent Gineste (restauration sur place).

Animations pour enfants (pêche aux canards, chamboule-tout…).

23h GRAND FEU D’ARTIFICE

23h30 Soirée musicale animée par Laurent Gineste

Dimanche 5 juillet

Au plan d’eau

8h à 17h Pêche

8h à 14h Déjeuner tête de veau ou tripoux. Réservation obligatoire avant le 25 juin au 06 14 65 91 26 (places limitées).

Organisation Pétanque Belote et Passe-Temps à Brasc

Au village

8h à 17h Vide Grenier (5 euros la place, café + fouace offerts aux exposants). Inscription au 06 27 65 65 06

Organisation Club Amitiés et Loisirs Brascais

10h30 Messe

11h30 Cérémonie au monumentaux morts

12h Vin d’honneur offert par la municipalité .

Brasc 12550 Aveyron Occitanie +33 6 14 65 91 26

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English :

Brasc is celebrating!

L’événement Fête de village à BRASC Brasc a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)