Fête de village à Pierreval Pierreval
Fête de village à Pierreval Pierreval dimanche 14 juin 2026.
Pierreval
Fête de village à Pierreval
Pierreval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le dimanche 14 juin, Pierreval organise sa fête de village !
Au programme
– Pique-nique convivial
– Concert de Vincent Antheaume de 14h30 à 18h30
Sur place, une buvette et une restauration .
Pierreval 76750 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de village à Pierreval
L’événement Fête de village à Pierreval Pierreval a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin