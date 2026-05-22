Pierreval

Fête de village à Pierreval

Pierreval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin, Pierreval organise sa fête de village !

Au programme

– Pique-nique convivial

– Concert de Vincent Antheaume de 14h30 à 18h30

Sur place, une buvette et une restauration .

Pierreval 76750 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête de village à Pierreval

L’événement Fête de village à Pierreval Pierreval a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin