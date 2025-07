Fête de village Place publique et salle des fêtes Bésignan

Fête de village Place publique et salle des fêtes Bésignan samedi 2 août 2025.

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Le village de Bésignan pour sa fête annuelle du 02 au 03 août ! Au programme randonnée, caisses à savon, repas paëlla, musique et concours de pétanque.

Buvette et petite restauration.

Place publique et salle des fêtes Le village Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 20 31 18 cdfbesignan@yahoo.fr

English :

The village of Bésignan for its annual festival from August 02 to 03! On the program: hiking, soapboxes, paëlla dinner, music and pétanque competition.

Refreshment bar and snacks.

German :

Das Dorf Bésignan für sein jährliches Fest vom 02. bis 03. August! Auf dem Programm stehen: Wanderung, Seifenkisten, Paella-Essen, Musik und Boule-Wettbewerb.

Getränke und kleine Speisen.

Italiano :

Il villaggio di Bésignan per la sua festa annuale dal 02 al 03 agosto! In programma: escursioni a piedi, casse di sapone, cena a base di paëlla, musica e gara di pétanque.

Bar e snack per rifocillarsi.

Espanol :

El pueblo de Bésignan celebra su fiesta anual del 2 al 3 de agosto En el programa: senderismo, « soapboxes », cena de paëlla, música y competición de petanca.

Bar y tentempiés.

