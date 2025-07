Fête de village Brocante La Planée

Fête de village Brocante La Planée vendredi 15 août 2025.

Fête de village Brocante

La Planée Doubs



Date :

Début : 2025-08-15 06:30:00

fin : 2025-08-15



2025-08-15

Organisée par le comité des fêtes de La Planée.

Dès 06h30 vide-grenier.

(Pour les exposants, 2 euros le mètre, inscription auprès de Simon Royer au 06 30 84 13 04 ou par mail cdflaplanee@outlook.com )

À midi , il y aura la buvette pour partager un petit apéro entre amis, un plateau repas et une animation musicale avec

-Élise Malfroy à l’accordéon

– Rose’N’Rooster

L’après-midi, toboggans , maquillage, jeux et animations pour petits et grands vous attendront

Le soir , repas sous chapiteau suivi du bal gratuit où nous accueillerons

– EMILIEN ROY & CO

– HAPINESS

-Dj Smash .

La Planée 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 84 13 04

English : Fête de village Brocante

German : Fête de village Brocante

Italiano :

Espanol :

