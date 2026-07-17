Fête de village Calmels-et-le-Viala
samedi 1 août 2026 · Calmels-et-le-Viala
Informations pratiques
Calmels-et-le-Viala
Fête de village
Calmels-et-le-Viala Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Tarif repas par personne adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez nombreux à la fête du Viala du Dourdou !
Programme
10h randonnée sur les sentiers du Viala
12h Vin d’honneur offert par le comité suivi d’un repas tiré du sac
15h Pétanque en doublette
18h30 Apéritif avec animation jazz manouche
19h30 Repas des producteurs de la commune
22h Pré-soirée dansante animée par le comité
23h Concert gratuit avec le groupe la Chose 16 .
Calmels-et-le-Viala 12400 Aveyron Occitanie +33 6 73 58 41 28 cdf.calmels.viala@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Viala du Dourdou Festival!
L’événement Fête de village Calmels-et-le-Viala a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)