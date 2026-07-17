Informations pratiques

Calmels-et-le-Viala

Fête de village

Calmels-et-le-Viala Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Tarif repas par personne adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez nombreux à la fête du Viala du Dourdou !

Programme

10h randonnée sur les sentiers du Viala

12h Vin d’honneur offert par le comité suivi d’un repas tiré du sac

15h Pétanque en doublette

18h30 Apéritif avec animation jazz manouche

19h30 Repas des producteurs de la commune

22h Pré-soirée dansante animée par le comité

23h Concert gratuit avec le groupe la Chose 16 .

Calmels-et-le-Viala 12400 Aveyron Occitanie +33 6 73 58 41 28 cdf.calmels.viala@gmail.com

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English :

Come one, come all to the Viala du Dourdou Festival!

L’événement Fête de village Calmels-et-le-Viala a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)