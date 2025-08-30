Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh

Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh samedi 30 août 2025.

Fête de village de Saint-Aulaye

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

19H Repas sur les quais.

Repas animé par le duo SUNRISE

22H15 Descente aux flambeaux

22h30 Feux d’artifice

Réservation obligatoire place limitées .

Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 03 30 43

