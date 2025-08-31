Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh

Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh dimanche 31 août 2025.

Fête de village de Saint-Aulaye

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

9H00 Randonnée pédestre

Repas sur les quais.

15H00 Descente en canoë

Animation musicale

Réservation obligatoire place limitées .

Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 03 30 43

German : Fête de village de Saint-Aulaye

Espanol : Fête de village de Saint-Aulaye

