Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh
Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh dimanche 31 août 2025.
Fête de village de Saint-Aulaye
Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
9H00 Randonnée pédestre
Repas sur les quais.
15H00 Descente en canoë
Animation musicale
Réservation obligatoire place limitées .
Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 03 30 43
English :
German : Fête de village de Saint-Aulaye
Italiano :
Espanol : Fête de village de Saint-Aulaye
L’événement Fête de village de Saint-Aulaye Saint-Antoine-de-Breuilh a été mis à jour le 2025-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides