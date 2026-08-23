Fête de village Limeyrat
samedi 5 septembre 2026 · Limeyrat
Informations pratiques
Limeyrat
Fête de village
Limeyrat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Vendredi 14 Animation Musicale toute la soirée Restauration sur place tapas ,sandwichs………
Samedi 15 12h Apéritif de la Mairie, 14h concours de pétanque, 16h à 20h laser game et jeux gonflables, 19h apéro concert avec Banda’ben, 21h30 repas, 22h animation musicale
Samedi 5/09 Dès 12h30, participez au concours de pétanque. À partir de 19h, place au marché gourmand avant de terminer la soirée avec un feu d’artifice. Tarif de 10 € à 40 € selon les activités.
Dimanche 6/09 La fête se poursuit avec un vide-grenier dès le matin et un cochon à la broche. Plusieurs animations rythmeront également l’après-midi. Tarif de 10 € à 40 € selon les activités.
Contact +33 6 71 17 23 07 — claude.sautier@laposte.net .
Limeyrat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 23 07 claude.sautier@laposte.net
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English : Fête de village
Friday, the 14th: Live music all evening. Food available on site: tapas, sandwiches, etc.
Saturday, the 15th: 12:00 p.m. Town Hall cocktail reception, 2:00 p.m. pétanque tournament, 4:00–8:00 p.m.: Laser tag and inflatable games, 7:00 p.m.: Aperitif concert with Banda’ben, 9:30 p.m.: Dinner, 10:00 p.m.: Live music
L’événement Fête de village Limeyrat a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir