Fête de village Salle du Foyer Rural Lusignan-Petit

Fête de village Salle du Foyer Rural Lusignan-Petit samedi 23 août 2025.

Fête de village

Salle du Foyer Rural Au bourg Lusignan-Petit Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Concours de pétanque, jeux type intervillages par équipe, soirée Bandas avec restauration sur place (saucisses, merguez, d’aux filets…) Le dimanche matin randonnée et à midi paella sur réservation. .

Salle du Foyer Rural Au bourg Lusignan-Petit 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 34 58 10

English : Fête de village

German : Fête de village

Italiano :

Espanol : Fête de village

L’événement Fête de village Lusignan-Petit a été mis à jour le 2025-08-11 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas