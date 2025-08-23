Fête de village Salle du Foyer Rural Lusignan-Petit
Fête de village Salle du Foyer Rural Lusignan-Petit samedi 23 août 2025.
Fête de village
Salle du Foyer Rural Au bourg Lusignan-Petit Lot-et-Garonne
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-24
2025-08-23
Concours de pétanque, jeux type intervillages par équipe, soirée Bandas avec restauration sur place (saucisses, merguez, d’aux filets…) Le dimanche matin randonnée et à midi paella sur réservation. .
Salle du Foyer Rural Au bourg Lusignan-Petit 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 34 58 10
