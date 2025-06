Fête de village/ Marché artisanal et Foire à Tout à Etoutteville les 05 et 06 juillet 2025 Étoutteville 5 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

Fête de village/ Marché artisanal et Foire à Tout à Etoutteville les 05 et 06 juillet 2025 Étoutteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Etoutteville organise sa fête de village le weekend du 05 et 06 juillet 2025.

Au programme:

-marché artisanal

-bal populaire

-foire à tout le dimanche 06 juillet

-inter-jeux

-barbecue

-buvette

Plus d’informations au 07 66 69 94 69 ou cdfetoutteville76@gmail.com

Etoutteville organise sa fête de village le weekend du 05 et 06 juillet 2025.

Au programme:

-marché artisanal

-bal populaire

-foire à tout le dimanche 06 juillet

-inter-jeux

-barbecue

-buvette

Plus d’informations au 07 66 69 94 69 ou cdfetoutteville76@gmail.com .

Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 69 94 69 cdfetoutteville76@gmail.com

English : Fête de village/ Marché artisanal et Foire à Tout à Etoutteville les 05 et 06 juillet 2025

Etoutteville is organizing its village fête on the weekend of July 05 and 06, 2025.

The program includes

-craft market

-popular dance

-all-you-can-eat fair on Sunday, July 06

-inter-games

-barbecue

-refreshment stand

Further information on 07 66 69 94 69 or cdfetoutteville76@gmail.com

German :

Etoutteville veranstaltet am Wochenende des 05. und 06. Juli 2025 sein Dorffest.

Auf dem Programm stehen:

-kunsthandwerksmarkt

-volkstanz

-markt für alles am Sonntag, den 06. Juli

-inter-Spiel

-grillfest

-getränkestand

Weitere Informationen unter 07 66 69 94 69 oder cdfetoutteville76@gmail.com

Italiano :

Etoutteville organizza la sua festa di paese nel fine settimana del 05 e 06 luglio 2025.

Il programma comprende

-mercato dell’artigianato

-danza popolare

-fiera del cibo a volontà domenica 06 luglio

-giochi interforze

-barbecue

-bar ristoro

Ulteriori informazioni al numero 07 66 69 94 69 o cdfetoutteville76@gmail.com

Espanol :

Etoutteville celebra su fiesta mayor el fin de semana del 05 y 06 de julio de 2025.

El programa incluye

-mercado artesanal

-baile popular

-feria gastronómica el domingo 06 de julio

-inter-juegos

-barbacoa

-bar de refrescos

Más información en el 07 66 69 94 69 o en cdfetoutteville76@gmail.com

L’événement Fête de village/ Marché artisanal et Foire à Tout à Etoutteville les 05 et 06 juillet 2025 Étoutteville a été mis à jour le 2025-06-23 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville