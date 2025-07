Fête de village | Rauret Rauret

Fête de village | Rauret jeudi 14 août 2025.

Fête de village | Rauret

Le Bourg Rauret Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

Rauret en fête.

14 août à 20h hot-dog-frites, 22h bal gratuit avec DJ Olive

15 août :

-10h promenade en calèche,

– 10h30 Messe,

-12h repas aligot saucisses sur réservation avant le 7,

-14h30 concours de pétanque,

-20h hot-dog-frites,

-22h feux d’artifices

.

Le Bourg Rauret 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 15 20 69

English :

Rauret en fête.

august 14, 8pm hot dog and French fries, 10pm free dance with DJ Olive

august 15 :

-10am carriage ride,

– 10:30 am Mass,

-12pm aligot sausage meal, book by the 7th,

-2:30pm pétanque competition,

-8pm hot dog and French fries,

-22h fireworks

German :

Rauret in Feststimmung.

14. August: 20 Uhr Hot-Dog-Pommes, 22 Uhr kostenloser Tanz mit DJ Olive

15. August :

-10 Uhr Kutschenfahrt,

– 10.30 Uhr Messe,

-12 Uhr Aligot-Wurst-Essen mit Reservierung vor dem 7,

-14.30 Uhr Boule-Wettbewerb,

-20 Uhr Hotdog und Pommes frites,

-22 Uhr Feuerwerk

Italiano :

Rauret festeggia.

14 agosto ore 20.00 hot dog e patatine, ore 22.00 ballo libero con DJ Olive

15 agosto :

-ore 10.00 giro in carrozza,

– ore 10.30 Messa,

-ore 12.00 pasto a base di salsicce aligot, prenotazione entro il 7,

-14.30 gara di bocce,

-ore 20.00 hot dog e patatine,

-ore 22.00 fuochi d’artificio

Espanol :

Rauret lo celebra.

14 de agosto a las 20h perrito caliente y patatas fritas, 22h baile libre con DJ Olive

15 de agosto :

-10h paseo en carruaje,

– 10h30 misa,

-12h comida de salchichas aligot, reservar antes del día 7,

-14h30 competición de petanca,

-20h perritos calientes y patatas fritas,

-22:00 fuegos artificiales

L’événement Fête de village | Rauret Rauret a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire