Fête de village SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE A la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-10 22:00:00

2025-08-09

Fête du Village le 09 et 10 août

Organisé par le CASLO

Au programme

le samedi dès 18h apéritif, repas et bal animé par le podium DISCO DIVA

repas adulte 24 € melon, axoa de veau et pommes de terre, fromage, croustade aux pommes, 1 boisson.

enfant 10 € saucisse, frites, glace, 1 boisson

> réservation repas avant le 02 aout

le dimanche dès 10h30 messe, apéritif offert par la mairie

à 13h30 concours de pétanque. 10€ par doublette,

à 18h apéritif animé par Velvet Shaker

à 20h tirage de la tombola

contact au 06 22 24 70 14

+33 6 22 24 70 14

English :

Fête du Village August 09 and 10

Organized by CASLO

Program:

saturday from 6 p.m.: aperitif, meal and dance with the DISCO DIVA podium

meal: adult 24 ? melon, veal axoa and potatoes, cheese, apple crumble, 1 drink.

child 10 ? sausage, French fries, ice cream, 1 drink

> meal booked before August 02

sunday at 10:30 am: mass, aperitif offered by the town hall

1:30pm: pétanque competition. 10? per double,

6pm: aperitif hosted by Velvet Shaker

8pm: raffle draw

contact 06 22 24 70 14

German :

Dorffest am 09. und 10. August

Organisiert von CASLO

Auf dem Programm stehen:

am Samstag ab 18 Uhr: Aperitif, Essen und Tanz, der vom Podium DISCO DIVA moderiert wird

mahlzeit: Erwachsene 24 ? Melone, Kalbsaxoa und Kartoffeln, Käse, Apfelkrokant, 1 Getränk.

kind 10 ? Würstchen, Pommes frites, Eis, 1 Getränk

> Reservierung Mahlzeiten vor dem 02. August

am Sonntag ab 10:30 Uhr: Messe, Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

13.30 Uhr: Boule-Wettbewerb. 10? pro Doublette,

18 Uhr: Aperitif mit Musik von Velvet Shaker

um 20 Uhr: Ziehung der Tombola

kontakt unter 06 22 24 70 14

Italiano :

Festa del villaggio 09 e 10 agosto

Organizzata da CASLO

Il programma

sabato dalle 18.00: aperitivo, pasto e ballo guidato dalla DISCO DIVA del podio

pasto: adulti 24 ? melone, vitello e patate axoa, formaggio, crumble di mele, 1 bevanda.

bambino 10 ? salsiccia, patatine, gelato, 1 bevanda

> pasto prenotato prima del 02 agosto

domenica alle 10.30: messa, aperitivo offerto dal municipio

ore 13.30: gara di bocce. 10? per doppio,

ore 18.00: aperitivo offerto da Velvet Shaker

ore 20.00: estrazione della tombola

contatto: 06 22 24 70 14

Espanol :

Fiesta del pueblo 09 y 10 de agosto

Organizado por CASLO

En el programa

sábado a partir de las 18 h: aperitivo, comida y baile animado por el podio DISCO DIVA

comida: adulto 24 ? melón, axoa de ternera y patata, queso, crumble de manzana, 1 bebida.

niño 10 ? salchicha, patatas fritas, helado, 1 bebida

> comida reservada antes del 02 de agosto

domingo a las 10.30 h: misa, aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

a las 13h30: competición de petanca. 10? por doble,

18h: aperitivo ofrecido por Velvet Shaker

20:00 h: sorteo de la tómbola

contacto: 06 22 24 70 14

