Fête de village Sainte-Marie
Fête de village Sainte-Marie samedi 30 août 2025.
Fête de village
SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Sainte Marie en fête !
INFO A VENIR
SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 78 75
English :
Saint Mary’s Day!
NEWS TO COME
German :
Heilige Maria in Feierlaune!
INFO ZU KOMMEN
Italiano :
Sainte Marie in festa!
NOTIZIE IN ARRIVO
Espanol :
¡Sainte Marie de fiesta!
PRÓXIMAS NOTICIAS
L’événement Fête de village Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65