Thimory

Fête de village

Thimory Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête de village

Fête de village. A 19h30, apéritif offert par la mairie. Jusqu’à 21h tour de poney offert aux enfants. A 22h30, retraite aux flambeaux. A 23h, feu d’artifice. Buvette et restauration sur place. Soirée dansante avec DJ Morgan MB Events. .

Thimory 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 51 08

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English :

Village festival

L’événement Fête de village Thimory a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD