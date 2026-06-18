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Fête de village Thimory

Fête de village Thimory

Fête de village Thimory lundi 13 juillet 2026.

Ville : 45260 Thimory

Département : Loiret

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Thimory

Fête de village

Thimory Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Fête de village
Fête de village. A 19h30, apéritif offert par la mairie. Jusqu’à 21h tour de poney offert aux enfants. A 22h30, retraite aux flambeaux. A 23h, feu d’artifice. Buvette et restauration sur place. Soirée dansante avec DJ Morgan MB Events.   .

Thimory 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 51 08 

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English :

Village festival

L’événement Fête de village Thimory a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD