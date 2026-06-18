Fête de village Thimory
Fête de village Thimory lundi 13 juillet 2026.
Thimory
Fête de village
Thimory Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête de village
Fête de village. A 19h30, apéritif offert par la mairie. Jusqu’à 21h tour de poney offert aux enfants. A 22h30, retraite aux flambeaux. A 23h, feu d’artifice. Buvette et restauration sur place. Soirée dansante avec DJ Morgan MB Events. .
Thimory 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 51 08
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English :
Village festival
L’événement Fête de village Thimory a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD