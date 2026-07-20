Fête de village Salle des fêtes Villards-d’Héria

Informations pratiques

Villards-d’Héria

Fête de village

Salle des fêtes 1 Rue Léon Clerc Villards-d’Héria Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fête de village à Villards d’Héria le 29 août.

14h00 concours de pétanques.

20h00 concert bablouches et la grosse mite

Restauration et buvette sur place. Entrée libre. .

Salle des fêtes 1 Rue Léon Clerc Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 38 40 43 villards.dheria@gmail.com;

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Villards-d’Héria a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE