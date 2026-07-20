Fête de village Salle des fêtes Villards-d’Héria
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Villards-d'Héria
Informations pratiques
Villards-d’Héria
Fête de village
Salle des fêtes 1 Rue Léon Clerc Villards-d’Héria Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête de village à Villards d’Héria le 29 août.
14h00 concours de pétanques.
20h00 concert bablouches et la grosse mite
Restauration et buvette sur place. Entrée libre. .
Salle des fêtes 1 Rue Léon Clerc Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 38 40 43 villards.dheria@gmail.com;
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English : Fête de village
L’événement Fête de village Villards-d’Héria a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE