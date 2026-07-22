Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

FÊTE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS !

Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Venez profiter de la fête de Villefranche-de-Lauragais du vendredi 14 août jusqu’au dimanche 16 août !

Au programme

Trois jours de fête, de musique et de convivialité à partager en famille ou entre amis… Le Comité des Fêtes de la Pradelle dévoile le programme de la traditionnelle fête locale, du vendredi 14 au dimanche 16 août !

VENDREDI 14 AOÛT

22h Minuit Concert live avec Les Tontons Givrés

Minuit 2h Ambiance de folie avec le Podium Ibiza Night animé par DJ Dadou

SAMEDI 15 AOÛT

22h 2h Le grand retour du Podium Ibiza Night, cette fois-ci mixé par DJ R Nuno

DIMANCHE 16 AOÛT

14h 18h Place à la danse ! Grand bal musette animé par la formation Duo Lebrun à la Halle au Salé (salle climatisée pour votre confort !)

Et tous les jours dès 18h sur place Manèges pour les enfants, buvette festive et restauration .

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie comitepradelle31@gmail.com

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English :

Come enjoy the Villefranche-de-Lauragais festival from Friday, August 14, through Sunday, August 16!

L’événement FÊTE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ! Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE