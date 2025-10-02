FÊTE DE VILLENOUVELLE Place des Tilleuls Villenouvelle
FÊTE DE VILLENOUVELLE Place des Tilleuls Villenouvelle jeudi 2 octobre 2025.
FÊTE DE VILLENOUVELLE
Place des Tilleuls HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle Haute-Garonne
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-05 21:00:00
2025-10-02
Les fêtes de Villenouvelle s’annoncent riches en évènements !
Voici le programme concocté par le comité des fêtes
Jeudi 2 octobre
– 20h30 Concours de Belote (10€ par équipe)
Vendredi 3 octobre
– A partir de 19h00: Repas snacking lasagnes SANS INSCRIPTIONS
– 23h00 DJ PIERROT
Samedi 4 octobre
– 14h00 Concours de pétanque (10€ par équipe, doublette formée, 3 parties)
– A partir de 19h00 Repas dansant, boulettes italiennes (PICOULAT) du traiteur Marc ASTRIC (ENTRÉE, FROMAGE, DESSERT, VIN ET CAFÉ COMPRIS . 18€ PAR PERSONNE. MENU ENFANTS NUGGETS FRITES 7€, Sur inscriptions 06 73 61 13 69 / Pensez d prendre vaisselle et couverts).
– SOIRÉE années 80s avec Corine Millereux accompagnée de Marc Guitard et leurs danseuses
Dimanche 5 octobre 2025
– 9h30 Messe
– 11h00 Dépôt de gerbe, animée par les « cheveux d’argent »
– 12h00 Apéritif offert par la municipalité
– 17h30 BODEGA TAPAS animée par FIESTACOUSTIK
Fête foraine pendant tout le week-end !!! .
Place des Tilleuls HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.villenouvelle@gmail.com
English :
Villenouvelle’s festive season is shaping up to be an eventful one!
German :
Die Feste von Villenouvelle versprechen ereignisreich zu werden!
Italiano :
La stagione delle feste di Villenouvelle si preannuncia ricca di eventi!
Espanol :
Las fiestas de Villenouvelle se presentan llenas de acontecimientos
