FÊTE DE VILLENOUVELLE Place des Tilleuls Villenouvelle

FÊTE DE VILLENOUVELLE Place des Tilleuls Villenouvelle jeudi 2 octobre 2025.

FÊTE DE VILLENOUVELLE

Place des Tilleuls HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-05 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Les fêtes de Villenouvelle s’annoncent riches en évènements !

Voici le programme concocté par le comité des fêtes

Jeudi 2 octobre

– 20h30 Concours de Belote (10€ par équipe)

Vendredi 3 octobre

– A partir de 19h00: Repas snacking lasagnes SANS INSCRIPTIONS

– 23h00 DJ PIERROT

Samedi 4 octobre

– 14h00 Concours de pétanque (10€ par équipe, doublette formée, 3 parties)

– A partir de 19h00 Repas dansant, boulettes italiennes (PICOULAT) du traiteur Marc ASTRIC (ENTRÉE, FROMAGE, DESSERT, VIN ET CAFÉ COMPRIS . 18€ PAR PERSONNE. MENU ENFANTS NUGGETS FRITES 7€, Sur inscriptions 06 73 61 13 69 / Pensez d prendre vaisselle et couverts).

– SOIRÉE années 80s avec Corine Millereux accompagnée de Marc Guitard et leurs danseuses

Dimanche 5 octobre 2025

– 9h30 Messe

– 11h00 Dépôt de gerbe, animée par les « cheveux d’argent »

– 12h00 Apéritif offert par la municipalité

– 17h30 BODEGA TAPAS animée par FIESTACOUSTIK

Fête foraine pendant tout le week-end !!! .

Place des Tilleuls HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.villenouvelle@gmail.com

English :

Villenouvelle’s festive season is shaping up to be an eventful one!

German :

Die Feste von Villenouvelle versprechen ereignisreich zu werden!

Italiano :

La stagione delle feste di Villenouvelle si preannuncia ricca di eventi!

Espanol :

Las fiestas de Villenouvelle se presentan llenas de acontecimientos

L’événement FÊTE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE