FÊTE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle
jeudi 1 octobre 2026 · Villenouvelle
Informations pratiques
Villenouvelle
FÊTE DE VILLENOUVELLE
Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-01
Quatre jours de fête à Villenouvelle avec fête foraine, concours, spectacles, animations musicales, danse, magie et moments conviviaux à partager.
Jeudi 1 octobre :
20h30 : Concours de belote
Vendredi 2 octobre :
19h : Repas snacking
23h : Soirée fluo animée par Ibiza Podium Night
Samedi 3 octobre :
14h : Concours de pétanque
16h : Boom sous la halle
19h30 : Dîner spectacle avec magie et mentalisme
23h : Soirée animée par Ibiza Podium Night
Dimanche 4 octobre :
9h30 : Messe
11h30 : Dépôt de gerbe animé par la chorale des Cheveux d’Argent
12h : Apéritif offert par la mairie au foyer
13h30 : Matchs de rugby de l’ESV au stade Raymond Castelle
14h30 : Thé dansant
18h : Bodéga avec petite restauration sur place
Tout au long du week-end, vous profiterez également de la fête foraine. Entre concours, repas conviviaux, animations musicales, spectacle de magie, danse et rencontres festives, cette fête locale vous invite à partager de beaux moments en famille ou entre amis au cœur de Villenouvelle. .
Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.villenouvelle@gmail.com
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English :
Four days of festivities in Villenouvelle, featuring a carnival, contests, shows, musical performances, dancing, magic, and fun moments to share.
L’événement FÊTE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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