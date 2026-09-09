Informations pratiques

Villenouvelle

FÊTE DE VILLENOUVELLE

Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01

Quatre jours de fête à Villenouvelle avec fête foraine, concours, spectacles, animations musicales, danse, magie et moments conviviaux à partager.

Jeudi 1 octobre :

20h30 : Concours de belote

Vendredi 2 octobre :

19h : Repas snacking

23h : Soirée fluo animée par Ibiza Podium Night

Samedi 3 octobre :

14h : Concours de pétanque

16h : Boom sous la halle

19h30 : Dîner spectacle avec magie et mentalisme

23h : Soirée animée par Ibiza Podium Night

Dimanche 4 octobre :

9h30 : Messe

11h30 : Dépôt de gerbe animé par la chorale des Cheveux d’Argent

12h : Apéritif offert par la mairie au foyer

13h30 : Matchs de rugby de l’ESV au stade Raymond Castelle

14h30 : Thé dansant

18h : Bodéga avec petite restauration sur place

Tout au long du week-end, vous profiterez également de la fête foraine. Entre concours, repas conviviaux, animations musicales, spectacle de magie, danse et rencontres festives, cette fête locale vous invite à partager de beaux moments en famille ou entre amis au cœur de Villenouvelle. .

Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.villenouvelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four days of festivities in Villenouvelle, featuring a carnival, contests, shows, musical performances, dancing, magic, and fun moments to share.

L’événement FÊTE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE