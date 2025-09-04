Fête de Vimenet Vimenet

Paëlla du samedi

Début : Vendredi 2025-09-04

fin : 2025-09-07

Venez vous amuser à la fête de Vimenet !

Du jeudi 4 au dimanche 7 septembre, un beau programme vous attend

Jeudi 4

19h soupe au fromage

20h30 concours de belote au restaurant Le Bergers

Vendredi 5

18h30 messe

19h30 soirée au restaurant Les Bergers

Samedi 6

9h rando pédestre gourmande. 2 ravitos gourmands de produits locaux 7 ou 12 km (environ). Tarif 6€ inscription ICI

14h30 concours de pétanque doublette 150€ + mises

17h récital orgue & trompette à l’église

19h30 Ninja Night avec Money Jungle et Rider Music Animation

Repas: Paëlla de la Maison Boubal et glace. Tarif 13 € inscription conseillée ICI

Dimanche 7

Dès 8h déjeuner ux tripous Chez Mitch & Les Bergers

9h-18h Vide-grenier

12h30 Repas dans les restos

14h30 Warrior challenge, le parcours des zéros. Gratuit

Jeux en bois

16h Thé dansant avec Gilles Saby

19h30 apéro concert avec La CaRRiole

20h30 repas joues de porc confites, aligot et tarte. Tarif 15 €. Inscription conseillée ICI

22h30 Feu d’artifice. Bal avec Gilles Saby. 13 .

Vimenet 12310 Aveyron Occitanie

