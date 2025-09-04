Fête de Vimenet Vimenet
Fête de Vimenet Vimenet jeudi 4 septembre 2025.
Fête de Vimenet
Vimenet Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Paëlla du samedi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-04
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-04
Venez vous amuser à la fête de Vimenet !
Du jeudi 4 au dimanche 7 septembre, un beau programme vous attend
Jeudi 4
19h soupe au fromage
20h30 concours de belote au restaurant Le Bergers
Vendredi 5
18h30 messe
19h30 soirée au restaurant Les Bergers
Samedi 6
9h rando pédestre gourmande. 2 ravitos gourmands de produits locaux 7 ou 12 km (environ). Tarif 6€ inscription ICI
14h30 concours de pétanque doublette 150€ + mises
17h récital orgue & trompette à l’église
19h30 Ninja Night avec Money Jungle et Rider Music Animation
Repas: Paëlla de la Maison Boubal et glace. Tarif 13 € inscription conseillée ICI
Dimanche 7
Dès 8h déjeuner ux tripous Chez Mitch & Les Bergers
9h-18h Vide-grenier
12h30 Repas dans les restos
14h30 Warrior challenge, le parcours des zéros. Gratuit
Jeux en bois
16h Thé dansant avec Gilles Saby
19h30 apéro concert avec La CaRRiole
20h30 repas joues de porc confites, aligot et tarte. Tarif 15 €. Inscription conseillée ICI
22h30 Feu d’artifice. Bal avec Gilles Saby. 13 .
Vimenet 12310 Aveyron Occitanie
English :
Come and have fun at the Vimenet festival!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf dem Vimenet-Fest!
Italiano :
Venite a godervi il festival di Vimenet!
Espanol :
Ven a disfrutar de la fiesta de Vimenet
L’événement Fête de Vimenet Vimenet a été mis à jour le 2025-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)