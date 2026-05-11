Fête De Viry-Noureuil Viry-Noureuil

Viry-Noureuil

Fête De Viry-Noureuil

Rue Gaston Trioux Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous du 4 au 6 Juillet 2026 et du 11 au 14 Juillet 2026 pour la Fête de

Viry-Noureuil!

Au Programme:

Samedi 4 Juillet:

-Attractions Foraines à partir de 14h30

-Apéritif offert à partir de 19h30

-Repas Barbecue et Spectacle 100% Soleil- Caliente à partir de 21h

(spectacle ouvert à tous -Inscription repas facultative).

Dimanche 5 Juillet:

-Repas Animation Musicale et Karaoke à partir de 12h

-Sosie de Renaud + Alicia et Antoine de 14h30 à 17h

(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative).

Lundi 6 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine

-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h

Inscriptions Gratuites

Samedi 11 Juillet:

-Repas et Animation Dansante de 20h à 23h ( Lisa + Show Eddy Parker).

(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative)

Dimanche 12 Juillet: 45ème Foire à la Brocante de 8h à 18h.

Lundi 13 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine

-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h

Inscriptions Gratuites

Retraite aux Flambeaux à partir de 21h30.

Mardi 14 Juillet: Commémoration de la Fête Nationale

-Cérémonie au Monument à partir de 11h30.

Informations: 06.60.96.81.93 ou 06.84.79.07.12

Rendez-vous du 4 au 6 Juillet 2026 et du 11 au 14 Juillet 2026 pour la Fête de

Viry-Noureuil!

Au Programme:

Samedi 4 Juillet:

-Attractions Foraines à partir de 14h30

-Apéritif offert à partir de 19h30

-Repas Barbecue et Spectacle 100% Soleil- Caliente à partir de 21h

(spectacle ouvert à tous -Inscription repas facultative).

Dimanche 5 Juillet:

-Repas Animation Musicale et Karaoke à partir de 12h

-Sosie de Renaud + Alicia et Antoine de 14h30 à 17h

(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative).

Lundi 6 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine

-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h

Inscriptions Gratuites

Samedi 11 Juillet:

-Repas et Animation Dansante de 20h à 23h ( Lisa + Show Eddy Parker).

(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative)

Dimanche 12 Juillet: 45ème Foire à la Brocante de 8h à 18h.

Lundi 13 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine

-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h

Inscriptions Gratuites

Retraite aux Flambeaux à partir de 21h30.

Mardi 14 Juillet: Commémoration de la Fête Nationale

-Cérémonie au Monument à partir de 11h30.

Informations: 06.60.96.81.93 ou 06.84.79.07.12 .

Rue Gaston Trioux Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 96 81 93

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English :

See you July 4 to 6, 2026 and July 11 to 14, 2026 for the Fête de

Fête de Viry-Noureuil!

Program:

Saturday July 4:

-Fairground attractions from 2.30pm

-Aperitif offered from 7:30pm

-Barbecue dinner and show 100% Soleil- Caliente from 9pm

(show open to all meal registration optional).

Sunday July 5th:

-Musical entertainment and karaoke from 12pm

-Renaud lookalike + Alicia and Antoine from 2.30 p.m. to 5 p.m

(show open to all Meal registration optional).

Monday July 6: Pétanque competition at the Jean Racine field

-Reserved for club members, local residents and their guests, starting at 2 p.m

Free registration

Saturday July 11th:

-Dinner and dancing entertainment from 8pm to 11pm ( Lisa + Show Eddy Parker).

(show open to all Meal registration optional)

Sunday July 12: 45th Antiques Fair from 8am to 6pm.

Monday July 13: Pétanque competition at the Jean Racine field

-Reserved for club members, local residents and their guests, starting at 2 p.m

Free registration

Torchlight procession from 9:30pm.

Tuesday July 14th: Commemoration of the Fête Nationale

-Ceremony at the Monument from 11:30 a.m.

Information: 06.60.96.81.93 or 06.84.79.07.12

L’événement Fête De Viry-Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur de Picard