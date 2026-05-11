Fête De Viry-Noureuil Viry-Noureuil
Fête De Viry-Noureuil Viry-Noureuil samedi 4 juillet 2026.
Viry-Noureuil
Fête De Viry-Noureuil
Rue Gaston Trioux Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous du 4 au 6 Juillet 2026 et du 11 au 14 Juillet 2026 pour la Fête de
Viry-Noureuil!
Au Programme:
Samedi 4 Juillet:
-Attractions Foraines à partir de 14h30
-Apéritif offert à partir de 19h30
-Repas Barbecue et Spectacle 100% Soleil- Caliente à partir de 21h
(spectacle ouvert à tous -Inscription repas facultative).
Dimanche 5 Juillet:
-Repas Animation Musicale et Karaoke à partir de 12h
-Sosie de Renaud + Alicia et Antoine de 14h30 à 17h
(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative).
Lundi 6 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine
-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h
Inscriptions Gratuites
Samedi 11 Juillet:
-Repas et Animation Dansante de 20h à 23h ( Lisa + Show Eddy Parker).
(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative)
Dimanche 12 Juillet: 45ème Foire à la Brocante de 8h à 18h.
Lundi 13 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine
-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h
Inscriptions Gratuites
Retraite aux Flambeaux à partir de 21h30.
Mardi 14 Juillet: Commémoration de la Fête Nationale
-Cérémonie au Monument à partir de 11h30.
Informations: 06.60.96.81.93 ou 06.84.79.07.12
Rendez-vous du 4 au 6 Juillet 2026 et du 11 au 14 Juillet 2026 pour la Fête de
Viry-Noureuil!
Au Programme:
Samedi 4 Juillet:
-Attractions Foraines à partir de 14h30
-Apéritif offert à partir de 19h30
-Repas Barbecue et Spectacle 100% Soleil- Caliente à partir de 21h
(spectacle ouvert à tous -Inscription repas facultative).
Dimanche 5 Juillet:
-Repas Animation Musicale et Karaoke à partir de 12h
-Sosie de Renaud + Alicia et Antoine de 14h30 à 17h
(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative).
Lundi 6 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine
-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h
Inscriptions Gratuites
Samedi 11 Juillet:
-Repas et Animation Dansante de 20h à 23h ( Lisa + Show Eddy Parker).
(spectacle ouvert à tous Inscription repas facultative)
Dimanche 12 Juillet: 45ème Foire à la Brocante de 8h à 18h.
Lundi 13 Juillet: Concours de Pétanque au terrain Jean Racine
-Réservé aux licenciés du club, habitants et leurs invités à partir de 14h
Inscriptions Gratuites
Retraite aux Flambeaux à partir de 21h30.
Mardi 14 Juillet: Commémoration de la Fête Nationale
-Cérémonie au Monument à partir de 11h30.
Informations: 06.60.96.81.93 ou 06.84.79.07.12 .
Rue Gaston Trioux Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 96 81 93
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English :
See you July 4 to 6, 2026 and July 11 to 14, 2026 for the Fête de
Fête de Viry-Noureuil!
Program:
Saturday July 4:
-Fairground attractions from 2.30pm
-Aperitif offered from 7:30pm
-Barbecue dinner and show 100% Soleil- Caliente from 9pm
(show open to all meal registration optional).
Sunday July 5th:
-Musical entertainment and karaoke from 12pm
-Renaud lookalike + Alicia and Antoine from 2.30 p.m. to 5 p.m
(show open to all Meal registration optional).
Monday July 6: Pétanque competition at the Jean Racine field
-Reserved for club members, local residents and their guests, starting at 2 p.m
Free registration
Saturday July 11th:
-Dinner and dancing entertainment from 8pm to 11pm ( Lisa + Show Eddy Parker).
(show open to all Meal registration optional)
Sunday July 12: 45th Antiques Fair from 8am to 6pm.
Monday July 13: Pétanque competition at the Jean Racine field
-Reserved for club members, local residents and their guests, starting at 2 p.m
Free registration
Torchlight procession from 9:30pm.
Tuesday July 14th: Commemoration of the Fête Nationale
-Ceremony at the Monument from 11:30 a.m.
Information: 06.60.96.81.93 or 06.84.79.07.12
L’événement Fête De Viry-Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur de Picard