Fête de votive de Cézac

Le bourg Cézac Lot

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Le comité des fêtes de Cézac a hâte de vous retrouver pour un weekend de folie

Samedi 2 août:

20h00: Repas champêtre animé par le spectacle « Show devant » du cabaret Le Robinson. Réservation obligatoire au 05.65.22.93.51 (heure des repas) ou au 06.61.37.60.00. Apportez vos couverts.

Soupe au fromage

Melon jambon

Agneau grillé et haricots blancs

Fromage

Dessert

Vin et café

Dimanche 3 août:

09h30: Messe

11h00: Animation autour du four à pain

11h30: Cérémonie au monument aux morts

12h00: Apéritif offert par le comité des fêtes

14h30: Concours de pétanque et de quilles

20h00: Paella. Réservation le jour même à la buvette 15 .

Le bourg Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 93 51

English :

The Cézac Festivities Committee is looking forward to seeing you again for a weekend of madness

German :

Das Festkomitee von Cézac freut sich auf ein verrücktes Wochenende mit Ihnen

Italiano :

Il Comitato Festeggiamenti di Cézac vi aspetta per un fine settimana di divertimento e di emozioni

Espanol :

El Comité de Fiestas de Cézac le espera para un fin de semana de diversión y emoción

L’événement Fête de votive de Cézac Cézac a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cahors Vallée du Lot