Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Fête Départementale de la Randonnée Pédestre

2b Chemin du Temple Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion de la Fête départementale de la randonnée pédestre, Salignac-Eyvigues accueille une journée conviviale dédiée à la marche, à la nature et à la découverte des paysages du Pays de Fénelon.

Plusieurs parcours sont proposés pour tous les niveaux : randonnées classiques de 12 et 15 km, marche nordique de 12 km, rando douce de 7,6 km et parcours « Jeunes Explorateurs » de 5 km avec énigmes et récompense à l’arrivée.

La journée sera également ponctuée d’animations gratuites : parcours ludique pour les enfants, initiations à la marche nordique et à la marche avec bâtons dynamiques, démonstration d’Aïkido et tombola. Restauration possible sur place.

Départs depuis la salle des fêtes de Salignac-Eyvigues à partir de 7h30 le matin ou 14h l’après-midi.

Participation : 7 € à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. .

2b Chemin du Temple Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 80 55 lecoeurenchemin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Départementale de la Randonnée Pédestre

L’événement Fête Départementale de la Randonnée Pédestre Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du pays de Fénelon