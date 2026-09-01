Fête Départementale de la Randonnée Pédestre Salignac-Eyvigues
dimanche 27 septembre 2026 · Salignac-Eyvigues
Informations pratiques
Salignac-Eyvigues
Fête Départementale de la Randonnée Pédestre
2b Chemin du Temple Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion de la Fête départementale de la randonnée pédestre, Salignac-Eyvigues accueille une journée conviviale dédiée à la marche, à la nature et à la découverte des paysages du Pays de Fénelon.
Plusieurs parcours sont proposés pour tous les niveaux : randonnées classiques de 12 et 15 km, marche nordique de 12 km, rando douce de 7,6 km et parcours « Jeunes Explorateurs » de 5 km avec énigmes et récompense à l’arrivée.
La journée sera également ponctuée d’animations gratuites : parcours ludique pour les enfants, initiations à la marche nordique et à la marche avec bâtons dynamiques, démonstration d’Aïkido et tombola. Restauration possible sur place.
Départs depuis la salle des fêtes de Salignac-Eyvigues à partir de 7h30 le matin ou 14h l’après-midi.
Participation : 7 € à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. .
2b Chemin du Temple Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 80 55 lecoeurenchemin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Départementale de la Randonnée Pédestre
L’événement Fête Départementale de la Randonnée Pédestre Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du pays de Fénelon