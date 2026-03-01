Fête d’équinoxe de printemps au Théâtre des Minuits

153 La Grande Rue La Neuville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Théâtre des Minuits célèbre l’équinoxe de printemps avec une soirée festive mêlant spectacle autour du poème NOUI d’Hélène Debar, repas partagé et bal express. Un moment convivial et artistique pour fêter le retour du printemps dans l’univers singulier du théâtre.

Le Théâtre des Minuits fête l’équinoxe de printemps lors d’une soirée artistique et conviviale placée sous le signe du partage et de la création. L’atelier hebdomadaire du théâtre présente un spectacle inspiré du poème NOUI, écrit par Hélène Debar, bénévole passionnée qui explore l’écriture, le dessin et le jeu avec liberté et sensibilité.

La soirée se prolonge dans une ambiance chaleureuse avec un repas partagé puis un bal express, invitant chacun à célébrer le retour du printemps dans un esprit festif et collectif.

Entre poésie, théâtre et convivialité, cette fête de saison s’inscrit dans la tradition des rendez-vous d’équinoxes et de solstices proposés par le Théâtre des Minuits, des moments privilégiés pour se retrouver et célébrer le cycle des saisons. .

153 La Grande Rue La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 18 11 lesminuits@theatredesminuits.com

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English :

Théâtre des Minuits celebrates the spring equinox with a festive evening featuring a performance of Hélène Debar?s poem NOUI, a shared meal and an express ball. A convivial and artistic moment to celebrate the return of spring in the singular world of theater.

L’événement Fête d’équinoxe de printemps au Théâtre des Minuits La Neuville-sur-Essonne a été mis à jour le 2026-03-14 par OT GRAND PITHIVERAIS