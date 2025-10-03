FÊTE DES 10 ANS DE LA NOÉ VERTE Grandchamp-des-Fontaines
FÊTE DES 10 ANS DE LA NOÉ VERTE Grandchamp-des-Fontaines vendredi 3 octobre 2025.
FÊTE DES 10 ANS DE LA NOÉ VERTE
Lieu-dit La Noë Verte Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-10-03
Réservez vos dix jours !
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, et de quoi combler à la fois nos yeux, nos oreilles, nos cerveaux, nos cœurs et nos estomacs.
Samedi 4 octobre
Inauguration de la conserverie, Atelier d’initiation à la fabrication du tofu, sur réservation et cabaret de 19h à 23h
Des spectacles, des concerts, de la coinche, des projections, des débats, des ateliers, des jeux, de la musique… .
Lieu-dit La Noë Verte Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Book your ten days!
German :
Reservieren Sie Ihre zehn Tage!
Italiano :
Prenotate i vostri dieci giorni!
Espanol :
Reserve sus diez días
L’événement FÊTE DES 10 ANS DE LA NOÉ VERTE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-08-29 par Pays Erdre Canal Forêt