Fête des 10 ans du sentier des poètes Bischwiller

Fête des 10 ans du sentier des poètes

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

Une balade ludique à travers les chemins verdoyants de la ville ponctuée par la lecture de poèmes en lien avec l’histoire de la ville.

Promouvoir à la fois la langue régionale, la littérature et le patrimoine naturel tels sont les objectifs portés par la Ville de Bischwiller à travers le sentier des poètes, baptisé en alsacien le Dìchterwaj .

À l’occasion des 10 ans de sa création, une balade guidée gratuite d’environ 2 heures, mêlant nature et culture, vous est proposée. Elle sera ponctuée d’intermèdes musicaux et théâtraux.

Conduite par Sylvie Reff, autrice et créatrice du sentier, cette balade vous fera découvrir des textes d’auteurs alsaciens, à travers les paysages verdoyants de Bischwiller. .

English :

A playful stroll along the city?s leafy paths, punctuated by the reading of poems linked to the city?s history.

German :

Ein spielerischer Spaziergang durch die grünen Wege der Stadt, unterbrochen durch das Lesen von Gedichten, die mit der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen.

Italiano :

Una divertente passeggiata lungo i sentieri verdeggianti della città, intervallata da letture di poesie legate alla storia della città.

Espanol :

Un divertido paseo por los frondosos senderos de la ciudad, salpicado de lecturas de poemas relacionados con la historia de la ciudad.

