Fête des Affaires au Château de Vascoeuil

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-11 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Fin de saison 2025 Faîtes la « fête des affaires » au Château de Vascoeuil, ceci afin de déstocker au maximum pour faire le plein de nouveautés au printemps 2026 , une multitude de cadeaux pour les fêtes de fin d’année avec une remise exceptionnelle de 50%.

La boutique-galerie-librairie du château sera ouverte de 14h à 17h30 les samedis 8, dimanche 09 et lundi 10 novembre et mardi 11 novembre

Elle proposera les trésors de ses réserves à des prix très avantageux.

Affiches et catalogues d’expositions, posters de toutes tailles, articles de papeterie, livres en tous genres notamment sur l’Art, la nature , et le tourisme régional, cravates, foulards, d’artistes, bijoux, jeux de sociétés, et aussi lithographies, gravures, verreries, et céramiques d’artistes renommés exposés à Vascoeuil et objets d’Arts divers.

Entrée parc 7€50 (gratuit de 6 ans)-Musée Jules Michelet, Colombier, Jardins, Parc de sculptures.

Ouverture du salon de thé La Cascade de 15h à 17h30

Remise exceptionnelle de 50% sur les produits de la Boutique galerie papeterie .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35 chateauvascoeuil@gmail.com

English : Fête des Affaires au Château de Vascoeuil

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Affaires au Château de Vascoeuil Vascœuil a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle