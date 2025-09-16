Fête des aînés Gamaches
Fête des aînés Gamaches dimanche 25 janvier 2026.
Fête des aînés
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
Venez vous amuser, et danser sur les rythmes des années 80 !
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France
English :
Come and have fun, and dance to the rhythms of the 80s!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich, und tanzen Sie zu den Rhythmen der 80er Jahre!
Italiano :
Venite a divertirvi e a ballare al ritmo degli anni ’80!
Espanol :
¡Ven a divertirte y a bailar al ritmo de los 80!
L’événement Fête des aînés Gamaches a été mis à jour le 2025-09-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS