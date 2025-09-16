Fête des aînés Gamaches

Fête des aînés Gamaches dimanche 25 janvier 2026.

Fête des aînés

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Venez vous amuser, et danser sur les rythmes des années 80 !

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Come and have fun, and dance to the rhythms of the 80s!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich, und tanzen Sie zu den Rhythmen der 80er Jahre!

Italiano :

Venite a divertirvi e a ballare al ritmo degli anni ’80!

Espanol :

¡Ven a divertirte y a bailar al ritmo de los 80!

L’événement Fête des aînés Gamaches a été mis à jour le 2025-09-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS