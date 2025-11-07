Fête des Allumoirs 2025 Quartier Vauban-Esquermes Lille

Fête des Allumoirs 2025 Vendredi 7 novembre, 17h00 Quartier Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T17:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

Fin : 2025-11-07T17:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

Cette année, la Fête des Allumoirs de Vauban-Esquermes se met au rythme de FIESTA à l’occasion de la 7e édition de lille3000.

Rendez-vous le vendredi 7 novembre, à la tombée de la nuit, pour un goûter, une parade et un spectacle autour du feu et de la lumière.

17h – Rassemblement et goûter offert au Jardin Vauban

18h – Départ du cortège animé et coloré

18h45 – Spectacle des enfants du quartier – Pont de la Citadelle

19h30 – Spectacle de feu, son et lumière – Pont de la Citadelle – Par la Compagnie Feinor

Et à 20h, continuez la soirée avec un after Allumoirs au Bus Magique !

Quartier Vauban-Esquermes Vauban-Esquermes Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Une soirée de fête pour toute la famille, à la lueur des lampions