Fête des Allumoirs 2025 Roubaix

* **4 octobre 19h, Comité des Fêtes Justice** Départ du Parc sports. Rendez-vous à 18h30

* **10 octobre 19h, Comité des Fêtes des Trois Ponts** Départ Maison des Services, Avenue de Verdun. Rendez-vous à 18h30

* **11 octobre 19h, Comité des Fêtes Nouveau Roubaix** Départ à l’angle des rues Ingres et Carpeaux. Rendez-vous à 18h30

* **17 octobre 18h, Comité des Fêtes du Fresnoy** Départ au 83 rue du Fresnoy. Rendez-vous à 17h45

* **18 octobre 19h, Comité des Fêtes Anseele Sainte Elisabeth ** Départ de la cour de l’école Ernest Renan, rue Henri Lefebvre. Rendez-vous à 18h30

English :

* **October 4, 7pm, Comité des Fêtes Justice**: Depart from Parc Sports. Meet at 6:30pm

* **October 10, 7pm, Comité des Fêtes des Trois Ponts**: Depart from Maison des Services, Avenue de Verdun. Meeting at 6:30pm

* **October 11, 7pm, Comité des Fêtes Nouveau Roubaix** Departure from the corner of rue Ingres and rue Carpeaux. Meeting at 6:30pm

* **October 17, 6pm, Comité des Fêtes du Fresnoy**: Depart from 83 rue du Fresnoy. Meeting point at 5:45 pm

* **October 18, 7pm, Comité des Fêtes Anseele Sainte Elisabeth:** Depart from the courtyard of the Ernest Renan school, rue Henri Lefebvre. Meeting at 6.30pm

German :

* **4. Oktober 19 Uhr, Comité des Fêtes Justice**: Start am Sportpark. Treffpunkt um 18.30 Uhr

* **10. Oktober 19 Uhr, Comité des Fêtes des Trois Ponts**: Abfahrt Maison des Services, Avenue de Verdun. Treffpunkt um 18:30 Uhr

* **11. Oktober 19 Uhr, Comité des Fêtes Nouveau Roubaix**: Start an der Ecke der Rue Ingres und Rue Carpeaux. Treffpunkt um 18.30 Uhr

* **17. Oktober 18 Uhr, Comité des Fêtes du Fresnoy**: Start an der 83 rue du Fresnoy. Treffpunkt um 17:45 Uhr

* **18. Oktober 19 Uhr, Comité des Fêtes Anseele Sainte Elisabeth ** Start vom Hof der Schule Ernest Renan, rue Henri Lefebvre. Treffpunkt um 18.30 Uhr

Italiano :

* **4 ottobre ore 19.00, Comité des Fêtes Justice**: Partenza dal Parco dello Sport. Punto d’incontro alle 18.30

* **10 ottobre ore 19.00, Comité des Fêtes des Trois Ponts**: Partenza dalla Maison des Services, Avenue de Verdun. Punto d’incontro alle 18.30

* **11 ottobre ore 19.00, Comité des Fêtes Nouveau Roubaix** Partenza dall’angolo tra rue Ingres e rue Carpeaux. Punto d’incontro alle 18.30

* **17 ottobre ore 18.00, Comité des Fêtes du Fresnoy** Partenza da 83 rue du Fresnoy. Punto d’incontro alle 17.45

* **18 ottobre ore 19.00, Comité des Fêtes Anseele Sainte Elisabeth:** Partenza dal cortile della scuola Ernest Renan, rue Henri Lefebvre. Punto d’incontro alle 18.30

Espanol :

* **4 de octubre 19.00 h, Comité des Fêtes Justice**: Salida del Parc des Sports. Punto de encuentro a las 18.30 horas

* **10 de octubre 19.00 h, Comité de Fiestas de los Tres Puentes**: Salida de la Maison des Services, Avenue de Verdun. Punto de encuentro a las 18.30 horas

* **11 de octubre 19.00 h, Comité des Fêtes Nouveau Roubaix**: Salida de la esquina de las calles Ingres y Carpeaux. Punto de encuentro a las 18.30 h

* **17 de octubre 18.00 h, Comité des Fêtes du Fresnoy**: Salida del 83 rue du Fresnoy. Punto de encuentro a las 17.45 h

* **18 de octubre 19.00 h, Comité de Fiestas Anseele Sainte Elisabeth:** Salida del patio de la escuela Ernest Renan, rue Henri Lefebvre. Punto de encuentro a las 18.30 h

