Fête des Amoureux

Saint-Valentin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Venez célébrer la 62ème Fête des Amoureux dans le petit village de Saint-Valentin, l’unique village en France à porter le nom du patron des amoureux, blotti au cœur de la Champagne Berrichonne dans l’Indre !

Tous les amoureux se donnent rendez-vous au village de Saint-Valentin pour célébrer la 62ème Fête des Amoureux.

Un charmant village avec ses fresques colorées où vous pourrez flâner dans le jardin des Amoureux avec son kiosque, ses arbres d’essences variées et ses sculptures, mais aussi profiter du marché artisanal et gourmand, recevoir un diplôme d’amour par M. le Maire en personne, envoyer vos lettres d’amour, participer au jeu Promenade des Amoureux , … l’endroit parfait pour célébrer la fête des amoureux ! .

Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 22 11 info@village-saint-valentin.com

English :

Come and celebrate the 62nd Fête des Amoureux in the little village of Saint-Valentin, the only village in France to bear the name of the patron saint of lovers, nestling in the heart of Champagne Berrichonne in the Indre department!

