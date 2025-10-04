Fête des animaux Square Vertais Nantes

Fête des animaux Square Vertais Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 13:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout est accessible en prix libre (sauf la bière ;-)) Tous publics avec ou sans chiens

Après-midi pour passer un moment convivial en présence de chiens ou de son chien et pour s’informer sur les différentes associations nantaise qui viennent en aide aux animaux des personnes en situation de précarité et ou d’isolement sociale.Au programme: buvettes, Olympiades canines urbaine, stands associatifs et animations

Square Vertais Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0606427204