Fête des Antennes Sud-Aveyron – Saint-Affrique, 24 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Fête des Antennes Sud-Aveyron rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Venez nombreux à la fête des antennes Sud-Aveyron !

Les auditions au Petit Carré d’Art ont lieu de 10h à 16h.

Programme du samedi

10h Piano

14h Guitare

15h Violon, Violoncelle, trompette

16h Chant choral

20h30 le BB12 au Kiosque

Programme du dimanche

10h Concert des élèves de cycle1

17h Après-midi Jazz au Kiosque .

rue frangi et ortéga

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Come one, come all to the Sud-Aveyron antenna party!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Fest der Antennen Sud-Aveyron!

Italiano :

Venite tutti al festival delle filiali del Sud-Aveyron!

Espanol :

¡Vengan todos al festival de la rama Sud-Aveyron!

L’événement Fête des Antennes Sud-Aveyron Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)