Fête des Artisans Amiens

Fête des Artisans

51 rue Baudrez Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

La fête des Artisans se veut être un vrai marché de Noël pour préparer les fêtes de fin d’année avec 2 types d’exposants

Des artistes, artisans, créateurs (en excluant toute revente) environ 40 exposants qui travaillent le bois, le verre, le fer, le textile, l’argile, le cuir, les matériaux de récupération ……. en privilégiant l’originalité , la créativité , la différence,

Des producteurs et transformateurs locaux du végétal (une vingtaine) produits festifs en majorité, miel, confitures, liqueurs, cidres, tisanes, gâteaux, chocolat …..

Tout cela dans le même esprit que la Fête des Jardiniers entrée gratuite, convivialité, avec de la pédagogie, des explications et des démonstrations pour présenter les savoirs faire, pour valoriser une production locale, originale, de qualité.

Vous aimez la fête des Jardiniers alors bienvenue à la fête des Artisans !

70 artistes, artisans et producteurs locaux seront présents pour présenter et vendre leurs productions.

Restauration sur place

51 rue Baudrez Amiens 80136 Somme Hauts-de-France

English :

The Fête des Artisans is a real Christmas market to prepare for the festive season with 2 types of exhibitors:

Artists, craftsmen, designers (excluding any resale): around 40 exhibitors working with wood, glass, iron, textiles, clay, leather, recycled materials, etc., focusing on originality, creativity and difference,

Local plant-based producers and processors (around twenty): mostly festive products, honey, jams, liqueurs, ciders, herbal teas, cakes, chocolate, etc.

All in the same spirit as the Fête des Jardiniers: free admission, conviviality, with education, explanations and demonstrations to showcase local, original, quality production.

If you like the Fête des Jardiniers, welcome to the Fête des Artisans!

70 artists, craftspeople and local producers will be on hand to present and sell their wares.

Catering on site

German :

Das Fest der Handwerker soll ein echter Weihnachtsmarkt zur Vorbereitung auf die Feiertage sein, mit zwei Arten von Ausstellern:

Künstler, Handwerker, Designer (ohne Wiederverkauf): ca. 40 Aussteller, die mit Holz, Glas, Eisen, Textilien, Ton, Leder, Altmaterial usw. arbeiten und dabei Wert auf Originalität, Kreativität und Andersartigkeit legen,

Lokale Produzenten und Verarbeiter von Pflanzen (ca. 20): hauptsächlich Festtagsprodukte, Honig, Marmeladen, Liköre, Apfelwein, Kräutertee, Kuchen, Schokolade?

All das im gleichen Geist wie das Gärtnerfest: freier Eintritt, Geselligkeit, mit Pädagogik, Erklärungen und Vorführungen, um das Know-how zu präsentieren und eine lokale, originelle und hochwertige Produktion aufzuwerten.

Sie mögen das Fest der Gärtner, dann willkommen beim Fest der Handwerker!

70 Künstler, Handwerker und lokale Produzenten werden anwesend sein, um ihre Produktionen vorzustellen und zu verkaufen.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Il Festival dell’Artigianato è un vero e proprio mercatino di Natale per prepararsi alle festività, con 2 tipi di espositori:

Artisti, artigiani, designer (esclusa la rivendita): circa 40 espositori che lavorano il legno, il vetro, il ferro, i tessuti, l’argilla, il cuoio, i materiali di recupero, ecc,

Produttori e trasformatori di piante locali (circa una ventina): principalmente prodotti per le feste, miele, marmellate, liquori, sidri, tisane, dolci, cioccolato, ecc.

Il tutto nello stesso spirito del Festival dei Giardinieri: ingresso gratuito, atmosfera amichevole, attività didattiche, spiegazioni e dimostrazioni per mostrare il know-how locale e promuovere prodotti locali originali e di qualità.

Se vi piace la Festa dei Giardinieri, allora benvenuti alla Festa degli Artigiani!

70 artisti, artigiani e produttori locali saranno presenti per presentare e vendere i loro prodotti.

Ristorazione in loco

Espanol :

El Festival de Artesanía es un auténtico mercado navideño para preparar las fiestas, con 2 tipos de expositores:

Artistas, artesanos, diseñadores (excluida la reventa): unos 40 expositores que trabajan la madera, el vidrio, el hierro, el textil, la arcilla, el cuero, los materiales reciclados, etc., apostando por la originalidad, la creatividad y la diferencia,

Productores y transformadores de plantas locales (una veintena): principalmente productos festivos, miel, mermeladas, licores, sidras, infusiones, pasteles, chocolate, etc.

Todo ello con el mismo espíritu que la Fiesta de los Jardineros: entrada gratuita, ambiente agradable, actividades pedagógicas, explicaciones y demostraciones para dar a conocer los conocimientos locales y promover productos locales originales y de calidad.

Si le gusta la Fiesta del Jardinero, ¡bienvenido a la Fiesta del Artesano!

70 artistas, artesanos y productores locales presentarán y venderán sus productos.

Restauración in situ

L’événement Fête des Artisans Amiens a été mis à jour le 2025-10-07 par OT D’AMIENS