Fête des artisans…en musique !

3029 Rue des Deux Vallées Freulleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

FÊTE DES ARTISANS… EN MUSIQUE !

Rendez-vous les 13 et 14 juin (de 10h à 18h) à Freulleville chez Les Patines d’Elise, à seulement 15 km de Dieppe. (3029 rue des deux vallées 76510 Freulleville)

L’évènement est en partenariat avec le département de Seine-Maritime, la CMA Normandie, la Communauté de communes Falaises du Talou.

Seront présents une trentaine d’artisans locaux relooking de meubles, tapisserie, bijoux de nacres, poterie, céramiques, porcelaine, pyrogravures et sculptures en bois, confection sacs et personnages en tissus, cosmétiques bio, sculptures et création en bois, cordonnerie, etc ….

Une véritable vitrine du savoir-faire artisanal normand !

Laissez-vous porter par l’ambiance musicale des jams en plein air. Avec la présence de Diep’s Blues Band

Et si vous êtes musicien… prenez votre instrument et rejoignez la scène !

Vous pourrez également vous restaurer le midi avec la présence d’un Food Truck.

Deux journées à ne pas manquer pour toute la famille !

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 06.23.85.16.75. .

3029 Rue des Deux Vallées Freulleville 76510 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 85 16 75 lespatinesdelise@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des artisans…en musique !

L’événement Fête des artisans…en musique ! Freulleville a été mis à jour le 2026-02-25 par Communauté de communes des Falaises du Talou