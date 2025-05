FETE DES ARTS ET DE LA NATURE – Saint-Gervais-sur-Mare, 31 mai 2025 07:00, Saint-Gervais-sur-Mare.

Hérault

FETE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Inauguration des « Imprévus au village », déambulation de vitrine en vitrine

repas (Tickets en vente uniquement à la boulangerie et à la Maison Cévenole)

de 14h ,à 17h ateliers créatifs et jeux géants OUVERT À TOUS

à partir de 17h animation musicale avec Nini. Boisson et snacking sur place.

Concours photo et tombola.

Pour cette nouvelle édition de « La fête des arts et de la nature ».

Nous vous attendons au Parc des Treilles dès 10h00

Inauguration des « Imprévus au village », déambulation de vitrine en vitrine

repas (Tickets en vente uniquement à la boulangerie et à la Maison Cévenole)

de 14h ,à 17h ateliers créatifs et jeux géants OUVERT À TOUS

à partir de 17h animation musicale avec Nini. Boisson et snacking sur place.

Concours photo et tombola.

Info: grandir Ensemble au 07 88 39 55 69.

St Gervais sur Mare .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

English :

Inauguration of « Imprévus au village », strolling from shop window to shop window

meal (tickets on sale only at the bakery and Maison Cévenole)

from 2pm to 5pm creative workshops and giant games OPEN TO ALL

from 5pm, musical entertainment with Nini. Drinks and snacks on site.

Photo competition and tombola.

German :

Einweihung der « Imprévus au village », Spaziergang von Schaufenster zu Schaufenster

essen (Tickets nur in der Bäckerei und im Maison Cévenole erhältlich)

von 14h ,bis 17h Kreativ-Workshops und Riesenspiele OUVERT À TOUS

ab 17 Uhr musikalische Unterhaltung mit Nini. Getränke und Snacks vor Ort.

Fotowettbewerb und Tombola.

Italiano :

Inaugurazione dell' »Imprévus au village », passeggiata da vetrina a vetrina

pasto (biglietti in vendita solo presso la panetteria e la Maison Cévenole)

dalle 14.00 alle 17.00 laboratori creativi e giochi giganti APERTI A TUTTI

dalle 17.00 intrattenimento musicale con Nini. Bevande e snack sul posto.

Concorso fotografico e tombola.

Espanol :

Inauguración del « Imprévus au village », paseo de escaparate en escaparate

comida (venta de tickets únicamente en la panadería y en la Maison Cévenole)

de 14:00 a 17:00 talleres creativos y juegos gigantes ABIERTOS A TODOS

a partir de las 17 h, animación musical con Nini. Bebidas y tentempiés in situ.

Concurso de fotografía y tómbola.

L’événement FETE DES ARTS ET DE LA NATURE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB