Fête des Arts et de l’été à Paluel Le Clos des Fées Paluel 20 – 22 juin entrée sur réservation

Afin de célébrer l’été, le Clos des Fées propose un week-end festif, les 20, 21 et 22 juin, constitué de rendez-vous éclectiques, entre concerts, ateliers ou la nouvelle exposition d’Isabelle Roby.

Afin de célébrer l’arrivée de l’été, le village Art & Nature du Clos des Fées propose un week-end festif constitué d’un ensemble de rendez-vous gratuits et éclectiques, entre concerts, ateliers ou la nouvelle exposition d’Isabelle Roby.

Vendredi 20 juin, la Fête des Arts et de l’Été débutera tout d’abord par le vernissage de Traits de côte, l’exposition qui va mettre à l’honneur le travail créatif d’Isabelle Roby.

Avec pour amorce l’observation de la nature, Isabelle Roby apprécie le travail en extérieur, là où les sens sont en éveil. À l’aide de matériaux légers, l’artiste préfère le passage rapide de l’intention au geste. En gravure où la technique implique un matériel lourd et une succession de protocoles, sa démarche s’avère semblable en favorisant la pointe sèche qui permet l’attaque directe du support.

Comme pour les rendre essentiels, Isabelle Roby isole les objets pour mieux en souligner les formes et détails échappant souvent à la vue. De là, naissent des séries sous fla orme de répétitions d’un motif qui se revisite à l’infini, revêtant chaque fois un sens nouveau. Chez elle, le traitement des ensembles débouche sur des interprétations plus complexes du sujet que le regard capte dans son mouvement d’une représentation à l’autre. Chez elle, une falaise qui apparaît comme une barre à l’horizon devient le symbole de la limite et de la fin du monde habité. À Paluel, Isabelle Roby exposera des pastels, dessins, gravures et peintures. Du 20 juin au 14 juillet, du jeudi au lundi de 14h30 à 18h30.

En seconde partie de la soirée d’ouverture, le Clos des Fées accueillera à 21h, la chanteuse Lucy Dixon et le pianiste Nicolas Noël pour un concert où ils revisiteront le répertoire des Beatles, avec des chansons tirées d’albums tels que Revolver, Rubber Soul et Abbey Road, leur dernier enregistrement commun avant la séparation du groupe. Le duo apportera un éclairage nouveau sur ces classiques, par de l’improvisation ou l’usage de claquettes.

Ancienne artiste du Lido de Paris, Lucy a aussi bien enchaîné les comédies musicales (Cats et Cabaret) qu’un vaste répertoire allant du jazz manouche au swing des années 30 en passant par les chansons de Kurt Weill. Avec Nicolas Noël, elle a travaillé sur des projets s’appuyant sur les répertoires de David Bowie, Fred Astaire, les Stones, Stevie Wonder et, bien sûr, les Beatles.

Lors de cette soirée d’ouverture, dès 19h, une petit restauration sera assurée par le foodtruck d’Estafrites. Une occasion de profiter des jardins du Clos, entre le vernissage de l’exposition Traits de côte et le concert.

Samedi 21 juin, Marcel Cloques se produira en solo pour un concert festif allant du rock 70’s aux musiques du monde. Troubadour des temps modernes, ce franco-belge chante en s’accompagnant de la guitare pour jongler avec les mots sur des mélodies interactives à reprendre en chœur. Pour le Clos des fées, il réserve la primeur de chansons nouvelles à l’inspiration puisée dans notre quotidien.

Deux sessions d’un atelier peinture intitulé le végétal pour écriture seront encadrées par le plasticien Stéphane Talbot à destination du tout public. Conçu comme une invitation à observer autrement les jardins du Clos des Fées puis à en proposer sa propre interprétation, cet atelier se déroulera au fil d’une balade dans les jardins du Clos. Chaque participant sera amené à exprimer la poésie des lieux autour de notions qui caractérisent un dessin : la ligne, le signe, la surface.

Dimanche 22 juin, ce week-end festif s’achèvera par une lecture musicale en deux temps, « Chansongs et conversations poétiques sur la côte d’Albâtre », sur des textes de Michel Robakowski contenus dans son dernier ouvrage. Accompagné du guitariste Bryan Woy, le poète invitera d’abord l’auditeur à le suivre au gré des quatre saisons. Bryan interprétera ensuite en solo plusieurs de ses compositions.

Lors de ce week-end estival, le jardin du Clos des fées ne sera pas oublié avec deux visites commentées par David et Kevin, les jardiniers du site qui ne manqueront pas de distiller de bons conseils.

Programme

Vendredi 20 juin

18h Vernissage exposition Traits de côte d’Isabelle Roby

21h Concert Lucy Dixon et Nicolas Noël

Samedi 21 juin 16h Visite guidée des jardins du Clos des Fées (sur inscription)

14h30 >17h atelier de peinture « le végétal pour écriture »

18h Concert Marcel Cloques

Dimanche 22 juin 15h Visite guidée des jardins du Clos des Fées avec les jardiniers du Clos (sur inscription)

14h30 >17h atelier de peinture « le végétal pour écriture »

17h Lecture musicale de Michel Robakowski accompagné du guitariste Bryan Woy

reservations@mairie-paluel.fr 02 35 99 25 46 http://urlr.me/duqEpV

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime