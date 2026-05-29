Fête des Arts Pleslin-Trigavou
Fête des Arts Pleslin-Trigavou dimanche 13 septembre 2026.
Pleslin-Trigavou
Fête des Arts
Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Parcours artistique les Arts dans tous leurs états
Danse, exposants, théâtre, chants, créateurs, danse, musique, fanfare
Buvette et restauration sur site .
Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 80 03
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English :
L’événement Fête des Arts Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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