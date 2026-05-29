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Fête des Arts Pleslin-Trigavou

Fête des Arts Pleslin-Trigavou dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 22490 Pleslin-Trigavou

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Pleslin-Trigavou

Fête des Arts

Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Parcours artistique les Arts dans tous leurs états
Danse, exposants, théâtre, chants, créateurs, danse, musique, fanfare
Buvette et restauration sur site   .

Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 80 03 

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English :

L’événement Fête des Arts Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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