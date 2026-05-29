Pleslin-Trigavou

Fête des Arts

Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Parcours artistique les Arts dans tous leurs états

Danse, exposants, théâtre, chants, créateurs, danse, musique, fanfare

Buvette et restauration sur site .

Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 80 03

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English :

L’événement Fête des Arts Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme