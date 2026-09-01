AGENDA · Villemorin
Fête des Arts Villemorin
samedi 19 septembre 2026 · Villemorin
Informations pratiques
Villemorin
Fête des Arts
Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une célébration des arts visuels et de l’artisanat, mettant à l’honneur des artistes émergents et confirmés.
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Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Fête des Arts Villemorin a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge