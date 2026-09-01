Informations pratiques

Villemorin

Fête des Arts

Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une célébration des arts visuels et de l’artisanat, mettant à l’honneur des artistes émergents et confirmés.

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Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

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L’événement Fête des Arts Villemorin a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge