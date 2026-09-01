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AGENDA · Villemorin

Fête des Arts Villemorin

samedi 19 septembre 2026 · Villemorin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle des Fêtes et Le Hangar
Ville
17470 Villemorin
Département
Charente-Maritime
Tarif

Villemorin

Fête des Arts

Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une célébration des arts visuels et de l’artisanat, mettant à l’honneur des artistes émergents et confirmés.
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Salle des Fêtes et Le Hangar Villemorin 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

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L’événement Fête des Arts Villemorin a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge