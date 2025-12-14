Fête des asperges Schœnau

Fête des asperges

rue du Canal d’Alsace Schœnau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Fête gastronomique autour de l’asperge. Places limitées, paiement à la réservation.

Samedi soir: à partir de 20h: soirée dansante animée par l’orchestre Palm Beach. Tarif 30€ (15€ pour les enfants de -10ans).

Dimanche midi: à partir de 12h: déjeuner avec animation musicale (orchestre Calypso). Tarif 28€ (15€ pour les enfants de -10ans).

Menu: asperges garnies, dessert, café (menu enfant = 1/2 portion d’asperges garnies).

Réservation obligatoire

.

rue du Canal d’Alsace Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 28 04 as.schoenau@gmail.com

English :

Gastronomic celebration of asparagus. Places limited, payment on reservation.

