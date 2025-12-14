Fête des asperges Schœnau
Fête des asperges Schœnau samedi 2 mai 2026.
Fête des asperges
rue du Canal d’Alsace Schœnau Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-03
2026-05-02
Fête gastronomique autour de l’asperge. Places limitées, paiement à la réservation.
Samedi soir: à partir de 20h: soirée dansante animée par l’orchestre Palm Beach. Tarif 30€ (15€ pour les enfants de -10ans).
Dimanche midi: à partir de 12h: déjeuner avec animation musicale (orchestre Calypso). Tarif 28€ (15€ pour les enfants de -10ans).
Menu: asperges garnies, dessert, café (menu enfant = 1/2 portion d’asperges garnies).
Réservation obligatoire
rue du Canal d’Alsace Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 28 04 as.schoenau@gmail.com
English :
Gastronomic celebration of asparagus. Places limited, payment on reservation.
