Varois-et-Chaignot

Fête des asperges vertes à la ferme Dubois

7 Rue du Chintre Varois-et-Chaignot Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 22:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez fêter le retour des beaux jours à la Ferme Dubois lors de la Fête des Asperges Vertes ! Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise vous attend.

Au programme

– Les asperges vertes à l’honneur, sublimées par le chef de La Venelle

– Un barbecue 100 % local, accompagné de frites maison, crêpes, bières artisanales, fromages, glaces, charcuterie, miel, truite fumée…

– Un concert live avec Acoustic Jam

– Des animations pour tous balades à poney, enquête ludique, bulles géantes et jeux autour du monde agricole

– Un marché de producteurs locaux et l’ouverture exceptionnelle du magasin de la ferme

Un moment festif à partager en famille ou entre amis, autour des saveurs authentiques du terroir ! .

7 Rue du Chintre Varois-et-Chaignot 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête des asperges vertes à la ferme Dubois

L’événement Fête des asperges vertes à la ferme Dubois Varois-et-Chaignot a été mis à jour le 2026-04-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)