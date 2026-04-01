Fête des asperges vertes à la ferme Dubois Varois-et-Chaignot
Fête des asperges vertes à la ferme Dubois Varois-et-Chaignot dimanche 24 mai 2026.
Varois-et-Chaignot
Fête des asperges vertes à la ferme Dubois
7 Rue du Chintre Varois-et-Chaignot Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 22:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez fêter le retour des beaux jours à la Ferme Dubois lors de la Fête des Asperges Vertes ! Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise vous attend.
Au programme
– Les asperges vertes à l’honneur, sublimées par le chef de La Venelle
– Un barbecue 100 % local, accompagné de frites maison, crêpes, bières artisanales, fromages, glaces, charcuterie, miel, truite fumée…
– Un concert live avec Acoustic Jam
– Des animations pour tous balades à poney, enquête ludique, bulles géantes et jeux autour du monde agricole
– Un marché de producteurs locaux et l’ouverture exceptionnelle du magasin de la ferme
Un moment festif à partager en famille ou entre amis, autour des saveurs authentiques du terroir ! .
7 Rue du Chintre Varois-et-Chaignot 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête des asperges vertes à la ferme Dubois
L’événement Fête des asperges vertes à la ferme Dubois Varois-et-Chaignot a été mis à jour le 2026-04-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)