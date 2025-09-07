FÊTE DES ASSOCIATIONS 2025 Lunel
FÊTE DES ASSOCIATIONS 2025 Lunel dimanche 7 septembre 2025.
FÊTE DES ASSOCIATIONS 2025
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Les associations en fête le 7 septembre 2025 !
C’est la rentrée pour les associations avec l’incontournable Fête des Associations le dimanche 7 septembre prochain.
Organisé chaque année pour le début d’année scolaire, ce rendez-vous permet aux associations de gagner en visibilité et de diffuser leurs informations autour d’une demi-journée de convivialité et de partage. Pour le public, c’est un rendez-vous pratique et convivial sur un lieu unique, vous trouvez toutes les informations nécessaires à tous les membres de la famille ! Chacun peut faire en quelque sorte son marché associatif !
Les associations entrent dans l’arène !
Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la Fête des associations se déroulera, non pas dans le parc municipal Jean Hugo, mais dans l’Espace des arènes de Lunel ! Les Arènes San Juan offrent un cadre magnifique pour célébrer la diversité et l’engagement des associations lunelloises ! Ainsi, de 9 h à 14 h, tout l’espace des Arènes Francis San Juan sera mobilisé pour accueillir les 150 associations qui ont répondu présentes. Tout au long de la matinée, vous pourrez venir à la rencontre des clubs, des associations et de leurs bénévoles pour trouver l’activité qui vous convient sport, culture, loisir et autres, vous n’aurez que l’embarras du choix ! .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie
English :
Associations celebrate on September 7, 2025!
German :
Vereine feiern am 7. September 2025!
Italiano :
Le associazioni festeggiano il 7 settembre 2025!
Espanol :
Las asociaciones celebran el 7 de septiembre de 2025
L’événement FÊTE DES ASSOCIATIONS 2025 Lunel a été mis à jour le 2025-08-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL