Fête des associations à Chauny Chauny samedi 13 septembre 2025.
Fête des associations à Chauny
Boulevard Géo André Chauny Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
Découvrez les nombreuses associations culturelles et sociales dans un seul et même endroit, à la salle des fêtes Francois Mitterand de 10h à 17h.
Boulevard Géo André Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 70 70
