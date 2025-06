Fête des associations à Saint-Matré – Porte-du-Quercy 13 juillet 2025 08:00

Début : 2025-07-13 08:00:00

L’association sportive Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s’associent pour une journée sportive et festive.

8h00: Marche de 7 ou 15 km. Départ de la randonnée au stade de Saint-Matré (café, ravitaillement, verre d’apéritif compris: 5€)

12h30: Repas . Au stade (verre d’apéritif compris: 12€)

15h00: Pétanque à la mêlée, sans esprit de compétition. Au stade

A partir de 20h30: Repas steak frites dans la cour de la mairie

Réservation obligatoire pour les repas jusqu’au 10 juillet. 12 .

Saint-Matré

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88

English :

The Saint-Matré Le Boulvé sports association and the Saint-Matré festival committee join forces for a day of sports and festivities.

German :

Der Sportverein Saint-Matré Le Boulvé und das Festkomitee von Saint-Matré schließen sich für einen sportlichen und festlichen Tag zusammen.

Italiano :

L’associazione sportiva Saint-Matré Le Boulvé e il comitato dei festeggiamenti di Saint-Matré uniscono le forze per una giornata di sport e di festa.

Espanol :

La asociación deportiva Saint-Matré Le Boulvé y la comisión de fiestas de Saint-Matré se unen para celebrar una jornada deportiva y festiva.

