Fête des Associations Chauny

Fête des Associations Chauny samedi 6 septembre 2025.

Fête des Associations

Boulevard Géo André Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

Date(s) :

2025-09-06

La ville de Tergnier vous propose une journée festive au programme complet.

A la rencontre de toutes les associations (caritatives, culturelles, festives, sportives…) rencontrez les bénévoles sur les différents stands.

Et si on essayait ?

Les clubs proposent des initiations testez l’athlétisme, le billard, le football, le tir sportif, la gymnastique, le kick-boxing, le tennis de table, le basket-ball; la danse, le twirling bâton, le tennis, le judo et la boxe.

Les temps forts

10h30 Inauguration et visite des stands

11h00 Prestation musicale des Saurets Festifs

12h30 Showcase musical le duo MaNi des caves à musique

13h45 Démonstration de basket-ball par l’ECST basket-ball

14h30 Présentation de l’école d’athlétisme et de la marche nordique par l’ESCT athlétisme

15h30 Showcase musical Monsieur Sourire des Caves à musique

16h00 Démonstration de tennis de table par l’ESCT tennis de table

17h00 Prestation de danse par Let’s Dance

17h30 Fin de la manifestation

Animations gratuites et restauration sur place 0 .

Boulevard Géo André Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27 secretariat.maire@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Associations Chauny a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard