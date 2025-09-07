Fête des associations Creil

Fête des associations Creil dimanche 7 septembre 2025.

Fête des associations

Rue de l’Île Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

La fête des associations de la Ville de Creil aura lieu DIMANCHE 7 SEPTEMBRE de 10h à 18h sur l’île Saint-Maurice, rue de l’île 60100 Creil

Venez à la rencontre d’une centaine d’associations et des services municipaux de la Ville. Découvrez au travers d’ateliers et de démonstrations les activités sportives, culturelles et artistiques que vous pouvez pratiquer à Creil.

Des animations seront organisées toute au long de la journée. Vous pourrez également profiter d’une tyrolienne et de la présence d’une ferme pédagogique.

De même, un espace restauration, tenu par des associations creilloises vous permettra de déguster les richesses culinaires de notre territoire creillois.

On vous attend nombreux !

Venir en transport en commun:

Ligne de bus A, B et D arrêt « Michelet » ou « 8 mai » ou à 500m de la gare SNCF et gare routière de Creil 0 .

Rue de l’Île Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 00

L’événement Fête des associations Creil a été mis à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise