Fête des associations de la Puisaye nivernaise autour de l’office de tourisme Saint-Amand-en-Puisaye
Fête des associations de la Puisaye nivernaise autour de l’office de tourisme Saint-Amand-en-Puisaye samedi 6 septembre 2025.
Fête des associations de la Puisaye nivernaise
autour de l’office de tourisme Place de la Liberté Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Toute la journée, différents jeux et animations sur les stand. Buvette et petite restauration
Temps forts de la journée associations culturelles, de loisirs, sportives, sociales, intergénérationnelles, de parents d’élèves…
Quelle que soit votre envie, vos centres d’intérêt, venez rencontrer ceux qui animent notre territoire, le font vivre et vous proposent de partager leurs passions. .
autour de l’office de tourisme Place de la Liberté Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr
English : Fête des associations de la Puisaye nivernaise
German : Fête des associations de la Puisaye nivernaise
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des associations de la Puisaye nivernaise Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-08-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !