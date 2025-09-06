Fête des associations de la Puisaye nivernaise autour de l’office de tourisme Saint-Amand-en-Puisaye

Fête des associations de la Puisaye nivernaise autour de l’office de tourisme Saint-Amand-en-Puisaye samedi 6 septembre 2025.

Fête des associations de la Puisaye nivernaise

autour de l’office de tourisme Place de la Liberté Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Toute la journée, différents jeux et animations sur les stand. Buvette et petite restauration

Temps forts de la journée associations culturelles, de loisirs, sportives, sociales, intergénérationnelles, de parents d’élèves…

Quelle que soit votre envie, vos centres d’intérêt, venez rencontrer ceux qui animent notre territoire, le font vivre et vous proposent de partager leurs passions. .

autour de l’office de tourisme Place de la Liberté Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

English : Fête des associations de la Puisaye nivernaise

German : Fête des associations de la Puisaye nivernaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des associations de la Puisaye nivernaise Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-08-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !