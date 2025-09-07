Fête des Associations Maison des Associations Dompierre-les-Ormes

Fête des Associations Maison des Associations Dompierre-les-Ormes dimanche 7 septembre 2025.

Fête des Associations

Maison des Associations 179 rue de la gendarmerie Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Gratuit

2025-09-07

Les associations dompierroises vous donnent rendez-vous le dimanche 7 septembre de 9h00 à 12h30 à la Maison des Associations. Vous souhaitez pratiquer une activité, donner de votre temps pour une cause associative, ou tout simplement vous mettre au courant de ce qu’il se passe dans le village ? Venez échanger avec les bénévoles de nos associations qui seront présents pour vous donner envie de les rejoindre.

Une buvette sera installée et des animations auront lieu sur la matinée. .

Maison des Associations 179 rue de la gendarmerie Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 59 84 98 nolybaptiste@gmail.com

