Fête des associations et accueil des nouveaux Compiégnois Compiègne

Fête des associations et accueil des nouveaux Compiégnois

Rue d’Austerlitz Compiègne Oise

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Une journée pour se rencontrer, une année pour faire société

Renouvellement d’inscription ou découverte d’une nouvelle activité, pour vous renseigner sur toutes ces démarches,

la Fête des associations se déroulera le samedi 13 septembre dans le centre-ville de Compiègne.

La rentrée passée, il est temps de se tourner vers une activité. Sport, culture, entraide, santé ou environnement les possibilités de trouver sa voie en s’impliquant au service d’une cause ou de s’épanouir en persévérant, dans une discipline sportive ou artistique, ne manquent pas.

La vie associative réunit deux termes qui rendent les jours meilleurs. S’impliquer dans une association ou une activité participe à l’enrichissement de la vie et la construction des individus, dans un contexte d’échange, de partage d’un projet

collectif et de respect avec d’autres personnes.

Trois sites

La fête des associations s’articulera autour de trois villages où les associations seront réparties par thématiques

– Parc de Songeons culture, jumelages, loisirs, jeunesse, quartiers, social et environnement.

– Parking de la Tour Jeanne d’Arc, rues d’Austerlitz et Jeanne d’Arc sport.

– Salles Saint-Nicolas social-solidarité, humanitaire, clubs-services, associations patriotiques et santé.

Des démonstrations seront proposées sur la scène du Parc Songeons de 11h30 à 15h30 pour les associations culturelles

musique, chant, tango argentin, etc. Les démonstrations sportives arts martiaux, escalade, BMX, etc se dérouleront parking Beauregard, rues d’Austerlitz et Jeanne d’Arc.

Bienvenue aux nouveaux Compiégnois !

Nouveaux arrivants récemment installés à Compiègne, qu’elle soit pour vous une découverte ou un retour aux sources, la Ville vous souhaite la bienvenue ! Afin de mieux découvrir votre Ville, un accueil vous est proposé.

À 9h rendez-vous devant l’Office de Tourisme de l’Agglomération, place de l’Hôtel de Ville, pour une visite guidée de la ville de Compiègne avec un conférencier.

À 10h remise d’une mallette d’accueil contenant des documents d’information sur la Ville et d’un cadeau de bienvenue, sur présentation du carton d’invitation reçus dans votre boite à lettres ou à retirer en Mairie.

Renseignements au 03 44 40 72 00. 0 .

Rue d’Austerlitz Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 72 00

