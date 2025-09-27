Fête des associations et des bénévoles du Sablon Metz

Fête des associations et des bénévoles du Sablon Metz samedi 27 septembre 2025.

Fête des associations et des bénévoles du Sablon

Metz Moselle

C’est une fête intergénérationnelle pour présenter les différentes associations du quartier du Sablon et créer du lien entre les habitants. C’est aussi un moment festif, de découverte et d’échange avec de nombreuses activités, mais aussi des spectacles, des jeux et une grande tombola. Avec la participations des commerçants du quartier.

Restauration et buvette sur place.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

It’s an intergenerational event to present the various associations in the Sablon district and create links between residents. It’s also a festive moment of discovery and exchange, with numerous activities, shows, games and a big tombola. With the participation of local merchants.

Catering and refreshments on site.

German :

Es ist ein generationsübergreifendes Fest, um die verschiedenen Vereine des Sablon-Viertels vorzustellen und eine Verbindung zwischen den Bewohnern herzustellen. Es ist auch ein festlicher Moment der Entdeckung und des Austauschs mit zahlreichen Aktivitäten, aber auch mit Aufführungen, Spielen und einer großen Tombola. Mit Beteiligung der Geschäftsleute des Viertels.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

È un festival intergenerazionale per presentare le varie associazioni del quartiere Sablon e creare legami tra i residenti. È anche un momento di festa, di scoperta e di scambio, con un’ampia gamma di attività, oltre a spettacoli, giochi e una grande tombola. Con la partecipazione dei negozianti locali.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Es un festival intergeneracional para presentar las distintas asociaciones del barrio de Sablon y crear vínculos entre los residentes. También es un momento festivo de descubrimiento e intercambio, con un amplio abanico de actividades, así como espectáculos, juegos y una gran tómbola. Con la participación de los comerciantes locales.

Catering y refrescos in situ.

